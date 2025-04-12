Борис Собкин: я не открываю Америку — Даниил Медведев сейчас играет в целом неважно

Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин высказался о текущих результатах Даниила Медведева.

«Насколько отсутствие трофеев может давить на теннисиста такого уровня, как Даниил? На мой взгляд, дело не в трофеях. Понятно, что отсутствие титулов радости не добавляет, но титулы не возникают сами по себе. И они, и рейтинг являются следствием игры. Даниил сам об этом говорил, и я не открываю Америку – играет он в целом неважно. Нельзя сказать, что плохо. Многие мечтали бы иметь такие результаты, как у него в этом году. Но он, думаю, недоволен результатами. Он об этом сам говорит, и у меня нет причин не соглашаться с ним.

На мой взгляд, паники у него пока нет, и по-хорошему её быть не должно. Но задуматься, почему это происходит, понять причины возникновения такой ситуации нужно. Думаю, они очень весомые», — сказал Собкин корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

Полную версию интервью с Борисом Собкиным вы можете прочитать на «Чемпионате».

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