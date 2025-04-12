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«Мастерс» в Монте-Карло: расписание игрового дня 12 апреля

«Мастерс» в Монте-Карло: расписание игрового дня 12 апреля
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Сегодня, 12 апреля, в Монте-Карло (Монако) состоится седьмой игровой день грунтового турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей 1/2 финала турнира.

Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. 1/2 финала. Расписание матчей на 12 апреля (время – мск):

14:00 Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Карлос Алькарас (Испания);

15:30 Лоренцо Музетти (Италия) — Алекс де Минор (Австралия).

Грунтовый турнир категории «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) проходит с 6 по 13 апреля. Действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас, который в четвертьфинале проиграл итальянцу Лоренцо Музетти со счётом 6:1, 3:6, 4:6.

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