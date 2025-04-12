«У Синнера стереотипная игра». Муратоглу назвал лучшего теннисиста в ATP на данный момент

Известный французский тренер Патрик Муратоглу высказался об игре первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса, занимающего третью строчку мирового рейтинга.

«Алькарас — игрок, у которого в игровом арсенале то же самое, что было у Федерера. Да, у Синнера немного стереотипная игра. Но то, что он делает, он делает очень хорошо, поэтому он на сегодняшний день лучший игрок в мире. Я считаю, что здесь много разнообразия, и это очень интересно. Игроки играют всё лучше и лучше, бьют всё сильнее и сильнее, пропускают всё меньше и меньше, становятся всё более острыми… Это нормально, это эволюция спорта, всех видов спорта, если уж на то пошло», — приводит слова Муратоглу Eurosport.

Напомним, сейчас Синнер отбывает дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил. Он вернётся в тур в мае на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). Алькарас в данный момент выступает на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло.