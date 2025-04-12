Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«У Синнера стереотипная игра». Муратоглу назвал лучшего теннисиста в ATP на данный момент

«У Синнера стереотипная игра». Муратоглу назвал лучшего теннисиста в ATP на данный момент
Аудио-версия:
Комментарии

Известный французский тренер Патрик Муратоглу высказался об игре первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса, занимающего третью строчку мирового рейтинга.

«Алькарас — игрок, у которого в игровом арсенале то же самое, что было у Федерера. Да, у Синнера немного стереотипная игра. Но то, что он делает, он делает очень хорошо, поэтому он на сегодняшний день лучший игрок в мире. Я считаю, что здесь много разнообразия, и это очень интересно. Игроки играют всё лучше и лучше, бьют всё сильнее и сильнее, пропускают всё меньше и меньше, становятся всё более острыми… Это нормально, это эволюция спорта, всех видов спорта, если уж на то пошло», — приводит слова Муратоглу Eurosport.

Напомним, сейчас Синнер отбывает дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил. Он вернётся в тур в мае на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). Алькарас в данный момент выступает на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Материалы по теме
Патрик Муратоглу предположил, в какой форме может вернуться Янник Синнер после бана
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android