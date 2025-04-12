Собкин: когда возникнут сбои, будет проверка — какие отношения у Андреевой и Мартинес

Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин оценил сотрудничество Мирры Андреевой и Кончиты Мартинес.

«Я всегда говорил одну в общем-то штампованную фразу, что тренер и игрок – это система «ключ – замок». Когда ключ к замку подходит, то всё замечательно. Но хороший тренер – это скорее даже не ключ, а отмычка, которая подходит к разным замкам. Во всяком случае, у них получилось так, что система пока работает очень хорошо. То, что реально происходит, мы знать не можем, потому что мы судим по внешним признакам и по тому, что говорит Мирра, что говорит Кончита. По всем внешним признакам – да. Там, слава богу, всё получается. Но понимаете, отношения всегда будут хорошими, когда есть хороший результат. Вряд ли получится, что всё будет идти по нарастающей… И когда возникнут сбои, будет реальная проверка – какие у них отношения. Ещё раз – оно не может быть плохо, когда есть такие результаты», — сказал Собкин корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

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