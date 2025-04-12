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Арина Соболенко поделилась свежим селфи

Арина Соболенко поделилась свежим селфи
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась свежей публикацией на своей странице в социальных сетях.

Фото: страница соболенко в социальных сетях

Ранее Соболенко завоевала титул на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). В финале престижных соревнований представительница Беларуси обыграла четвёртую ракетку мира американку Джессику Пегулу. Поединок за титул завершился со счётом 7:5, 6:2.

Соболенко лидирует в рейтинге Чемпионской гонки в одиночном разряде. Напомним, первые восемь теннисисток рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате WTA.

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