Арина Соболенко поделилась свежим селфи

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась свежей публикацией на своей странице в социальных сетях.

Фото: страница соболенко в социальных сетях

Ранее Соболенко завоевала титул на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). В финале престижных соревнований представительница Беларуси обыграла четвёртую ракетку мира американку Джессику Пегулу. Поединок за титул завершился со счётом 7:5, 6:2.

Соболенко лидирует в рейтинге Чемпионской гонки в одиночном разряде. Напомним, первые восемь теннисисток рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате WTA.