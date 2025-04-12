«Он прогрессирует быстрее всех». Муратоглу назвал самого перспективного теннисиста в туре

Известный французский тренер Патрик Муратоглу ответил на вопрос о молодых теннисистах в ATP-туре с наибольшим потенциалом.

— Что касается аспекта веры в себя, я думаю, что Фонсека исключителен с этой точки зрения. На это нужно смотреть, но не только на это: на структуру, которую они создают, на игру тоже, от неё нельзя уклониться, на способность не травмироваться, на качество тела, на слабые места… Думаю, что сегодня тот, у кого самый большой потенциал, — это Фонсека из всех.

— А как насчёт игроков, которые недавно выиграли «Maстерсы», таких как Дрейпер или Меншик, или тех, кто находится на пороге топ-10, таких как Артюр Фис?

— У них, несомненно, большой потенциал. Но Дрейпер подвержен травмам. У Меншика один удар действительно намного слабее другого, и это может нанести ему вред в конечном итоге. У Артюра очень хороший настрой. Во Франции к этому не привыкли. Это, несомненно, огромный плюс, который у него есть. Физически он игрок, у которого способности тоже выше среднего. А потом он добивается своего, и делает это быстро. Это очень хороший знак.

— И почему вы видите Фонсеку выше них?

— Фонсека прогрессирует намного быстрее всех. И это всегда очень и очень важный признак, — приводит слова Муратоглу Eurosport.

Напомним, 18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека является победителем молодёжного Итогового чемпионата ATP — 2024.