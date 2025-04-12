Борис Собкин оценил результаты лидеров мужского тенниса в текущем сезоне

Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин оценил уровень игры лидеров мужского тенниса в нынешнем сезоне.

«Синнер играл предыдущий год очень стабильно. Безусловно он, как ни крути, лидер мирового тенниса. Лидер не по рейтингу, а по игре прежде всего. Рейтинг, ещё раз – это следствие, это количественная оценка. Понимаете, всё связано непосредственно с уровнем игры. Да, Янник прошлый год играл очень стабильно и этот год начал хорошо, но произошла неприятная история с допингом, катастрофическое стечение обстоятельств. Большинство, кто его знает, понимает, что вся эта история — это не преднамеренный приём какого-то допинга с целью каких-то результатов. Ну опять же всё есть, как есть. Он не играет.

Вот допустим, Алькарас. В стиле игры Алькараса подразумевается взлёт и падение. То есть амплитуда колебаний у Алькараса, хотя бы просто исходя из стиля его игры, она будет выше, чем у того же Синнера. Поэтому сейчас Алькарас играет не очень стабильно и не всегда на хорошем уровне. Давайте не забывать, что в прошлом году он как раз выиграл два «Шлема», но несколько позже. Поэтому я совершенно не исключаю, что сейчас он наберёт форму и опять заиграет, как в прошлом году уже в это время. Поэтому списывать его рано. Ну да, у него был такой период. На то есть какие-то причины. Одна из причин — он увлёкся показательными турнирами. Я понимаю, что для кошелька это очень полезно, но для основного его занятия, так скажем, участия в серьёзных соревнованиях – это вредно. На мой взгляд, он пока не нашёл нужного баланса между кошельком и результатами. Но, я думаю, они с командой найдут.

У Саши Зверева тоже начало года было очень хорошее. Сейчас, на мой взгляд, он сам это сказал, что ошибкой было, что он поехал в феврале играть на грунте в Латинской Америке. Но опять же это связано всё с финансами в том числе. Он же не просто так туда поехал. Поэтому он сам признал, что, наверное, это было ошибкой. Но опять же у Саши очень хорошая команда. Они разберутся, что происходит. Там и брат, и отец – грамотные люди, разберутся. Я думаю, они подправят ситуацию. Были ситуации в жизни и похуже. Они из них выходили», — сказал Собкин корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

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