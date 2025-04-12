Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Патрик Муратоглу: во Франции нет менталитета победителя

Патрик Муратоглу: во Франции нет менталитета победителя
Комментарии

Известный тренер Патрик Муратоглу ответил на вопрос о менталитете Франции, гражданином которой он является.

«Я очень люблю французскую культуру, но ненавижу французский менталитет. Потому что это не менталитет победителя. Я не хочу сказать, что победителей во Франции нет: они есть, и, к счастью, они есть. Но это действительно исключения. Я провёл много времени в Соединённых Штатах, и в карикатурном смысле всё наоборот: я совсем не люблю американскую культуру, но мне нравится их менталитет.

Во Франции нужно быть маленьким, нужно думать мелко. Мы можем быть лучшими, например, в гастрономии. Но это только в нескольких секторах», — приводит слова Муратоглу Eurosport.

Материалы по теме
«Он прогрессирует быстрее всех». Муратоглу назвал самого перспективного теннисиста в туре
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android