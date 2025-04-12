Патрик Муратоглу: во Франции нет менталитета победителя

Известный тренер Патрик Муратоглу ответил на вопрос о менталитете Франции, гражданином которой он является.

«Я очень люблю французскую культуру, но ненавижу французский менталитет. Потому что это не менталитет победителя. Я не хочу сказать, что победителей во Франции нет: они есть, и, к счастью, они есть. Но это действительно исключения. Я провёл много времени в Соединённых Штатах, и в карикатурном смысле всё наоборот: я совсем не люблю американскую культуру, но мне нравится их менталитет.

Во Франции нужно быть маленьким, нужно думать мелко. Мы можем быть лучшими, например, в гастрономии. Но это только в нескольких секторах», — приводит слова Муратоглу Eurosport.