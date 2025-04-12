Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алехандро Давидович-Фокина пригласил Карлоса Алькараса на свадьбу

Алехандро Давидович-Фокина пригласил Карлоса Алькараса на свадьбу
Комментарии

Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас рассказал о своей дружбе с соотечественником Алехандро Давидович-Фокиной, против которого сыграет в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло.

Монте-Карло. 1/2 финала
12 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
42
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Он пригласил меня на свою свадьбу, он мой друг. У нас давние отношения, он играл с моим старшим братом, когда они были моложе. Так что я его довольно хорошо знаю. Я играл против него и тренировался с ним ...» — приводит слова Алькараса Eurosport.

В этом году Давидович-Фокина должен сочетаться браком со своей девушкой Паломой Аметист.

Алькарас и Давидович-Фокина провели между собой один матч на турнирах уровня ATP. В 2023 году в четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Барселоне победу в двух сетах одержал Карлос — 7:6, 6:4.

Материалы по теме
Алькарас — о победе над Фисом: настоящие чемпионы находят свою игру в трудные моменты
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android