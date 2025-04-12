Алехандро Давидович-Фокина пригласил Карлоса Алькараса на свадьбу
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Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас рассказал о своей дружбе с соотечественником Алехандро Давидович-Фокиной, против которого сыграет в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло.
Монте-Карло. 1/2 финала
12 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
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Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
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Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Он пригласил меня на свою свадьбу, он мой друг. У нас давние отношения, он играл с моим старшим братом, когда они были моложе. Так что я его довольно хорошо знаю. Я играл против него и тренировался с ним ...» — приводит слова Алькараса Eurosport.
В этом году Давидович-Фокина должен сочетаться браком со своей девушкой Паломой Аметист.
Алькарас и Давидович-Фокина провели между собой один матч на турнирах уровня ATP. В 2023 году в четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Барселоне победу в двух сетах одержал Карлос — 7:6, 6:4.
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