«Нелегко играть против друга». Алькарас — о полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло

Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас поделился ожиданиями от предстоящего матча с соотечественником Алехандро Давидович-Фокиной в полуфинале грунтового «Мастерса» в Монте-Карло.
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«Никогда не бывает легко противостоять другу. Но в теннисе, когда мы выходим на корт, у нас больше нет друзей. Так что буду драться, а там посмотрим. Это будет мой первый полуфинал в Монте-Карло, для него это будет второй. Я знаю, что ему нравится этот турнир, и в последнее время он играет хорошо. Это будет интересный матч, я с нетерпением жду его!» — приводит слова Алькараса Eurosport.
Матч между двумя испанскими теннисистами за выход в финал «Мастерса» в Монте-Карло состоится сегодня, 12 апреля, и начнётся не ранее 14:00 мск. Ранее они провели между собой один матч на турнирах уровня ATP. В 2023 году в четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Барселоне победу в двух сетах одержал Карлос — 7:6, 6:4.
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