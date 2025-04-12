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«Нелегко играть против друга». Алькарас — о полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло

«Нелегко играть против друга». Алькарас — о полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло
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Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас поделился ожиданиями от предстоящего матча с соотечественником Алехандро Давидович-Фокиной в полуфинале грунтового «Мастерса» в Монте-Карло.

Монте-Карло. 1/2 финала
12 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
42
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Никогда не бывает легко противостоять другу. Но в теннисе, когда мы выходим на корт, у нас больше нет друзей. Так что буду драться, а там посмотрим. Это будет мой первый полуфинал в Монте-Карло, для него это будет второй. Я знаю, что ему нравится этот турнир, и в последнее время он играет хорошо. Это будет интересный матч, я с нетерпением жду его!» — приводит слова Алькараса Eurosport.

Матч между двумя испанскими теннисистами за выход в финал «Мастерса» в Монте-Карло состоится сегодня, 12 апреля, и начнётся не ранее 14:00 мск. Ранее они провели между собой один матч на турнирах уровня ATP. В 2023 году в четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Барселоне победу в двух сетах одержал Карлос — 7:6, 6:4.

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