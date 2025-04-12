Музетти рассказал, в чём имеет преимущество над де Минором в полуфинале Монте-Карло

16-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти поделился ожиданиями от предстоящего матча с австралийцем Алексом де Минором (10-й в рейтинге ATP) в полуфинале грунтового «Мастерса» в Монте-Карло.
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«Глиняные корты — не его родная стихия, но моя. Я бы всегда предпочёл встретиться с ним на этом покрытии. Он становится более стабильным, и я думаю, что у нас обоих есть что противопоставить друг другу, но я уверен в своих шансах после одной из лучших побед в своей карьере (над Циципасом в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло. — Прим. «Чемпионата»). Я не думаю, что заранее можно назвать явного фаворита, так что нам остаётся только выложиться на корте», — сказал Музетти на пресс-конференции.
Музетти и де Минор одержали по одной победе в матчах между собой, но ещё ни разу не встречались на грунтовых покрытиях. Матч за выход в финал «Мастерса» в Монте-Карло состоится сегодня, 12 апреля, и начнётся не ранее 15:30 мск.
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