Феррер: будем наслаждаться выступлениями Алькараса многие годы

Бывшая третья ракетка мира, а ныне капитан сборной Испании по теннису Давид Феррер высказался о соотечественнике Карлосе Алькарасе.

«У всех есть свои плюсы и минусы. В конце концов, мы хорошо знаем, что нужно каждому игроку. Ты всегда хочешь относиться ко всем одинаково, но это невозможно. И если вы относитесь ко всем одинаково, вы плохо выполняете свою работу в некоторых аспектах. Есть игроки, которые имеют большее значение. Думаю, что Карлос на правильном пути. Вижу, как он созрел в своих заявлениях в условиях того давления, которое он чувствовал. Мы будем наслаждаться его выступлениями многие годы», — приводит слова Феррера Mundo Deportivo.

Ранее Алькарас стал третьим теннисистом после 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля и 24-кратного победителя мэйджоров Новака Джоковича, кому удалось одержать 70 побед на турнирах категории «Мастерс».