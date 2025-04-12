Беатрис Хаддад-Майя проиграла восемь матчей подряд

17-я ракетка мира Беатрис Хаддад-Майя из Бразилии потерпела восьмое поражение подряд в личных встречах. В пятницу, 11 апреля, она уступила 69-й ракетке мира испанке Джессике Бузас Манейро в матче квалификационного раунда Мировой группы Кубка Билли Джин Кинг — 2025 (3:6, 6:4, 4:6).

Общий счёт противостояния сборных Испании и Бразилии — 3-0. Бразильянки заняли последнее место в своей группе и не смогли пробиться в главный турнир Кубка Билли Джин Кинг.

Последний раз Хаддад-Майя одерживала победу 16 января в матче второго круга Australian Open — 2025 с россиянкой Вероникой Кудерметовой (6:2, 6:3). Бразильянка является победительницей четырёх турниров WTA в одиночном разряде.