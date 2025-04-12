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Давид Феррер назвал Андрея Рублёва одним из претендентов на титул турнира в Барселоне

Давид Феррер назвал Андрея Рублёва одним из претендентов на титул турнира в Барселоне
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Капитан сборной Испании по теннису Давид Феррер назвал конкурентов третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса в борьбе за титул турнира категории ATP-500 в Барселоне.

«Карлосу Алькарасу может составить конкуренцию Каспер Рууд, которому предстоит защита титула. Он хорошо играет на всех покрытиях, особенно на грунте. И давайте не будем забывать Хольгера Руне. Он имеет большой потенциал и является опасным соперником. Конечно, за титул поборются Циципас, Рублёв, Музетти и Тиафо, которые в любой момент могут оказать давление на противника», — приводит слова Феррера Mundo Deportivo.

Грунтовый турнир ATP-500 в Барселоне пройдёт с 14 по 20 апреля. Действующим чемпионом «пятисотника» является норвежец Каспер Рууд.

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