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Патрик Муратоглу назвал лучшего из представителей «Большой тройки»

Патрик Муратоглу назвал лучшего из представителей «Большой тройки»
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Известный французский тренер Патрик Муратоглу рассказал, кого считает лучшим из представителей «Большой тройки».

— Когда мы смотрим на тройку сильнейших, нравится это нам или нет, есть один из трёх, который является самым сильным. Он дольше всех был номером один в мире, он выиграл больше турниров «Большого шлема», больше турниров серии «Мастерс». Это Новак Джокович. Он появился с очень средней игрой. Даже сегодня, в конце его карьеры, когда мы сравниваем его игру с Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером, удивительно, что именно Новак был самым сильнейшим из троих, побившим все рекорды. Главное, что действительно имеет значение, — это образ мышления, менталитет.

— Но обязательно ли лучшим является величайший, тот, кто оставит самый большой след?
— Я полностью согласен с этой идеей, что цифры, конечно, не решают всё. Возможно, через 50 лет мы скажем, что Федерер оставил неизгладимо больший след, чем Новак. Тем не менее, когда нам нужно назвать лучшего игрока всех времён, мы вынуждены полагаться на достижения. Если мы основываемся на другом критерии, он полностью субъективен, он больше ничего не значит. Игроки соревнуются друг с другом, в конце каждой недели есть лучший результат недели, в конце каждого года — лучший результат года. Так что это ложные дебаты. Если вопрос в том, кто лучший? Итак, это Новак, — приводит слова Муратоглу Eurosport.

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