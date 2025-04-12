Стефанос Циципас отказался комментировать новость о сотрудничестве с Гораном Иванишевичем

Восьмая ракетка мира грек Стефанос Циципас отказался обсуждать возможное сотрудничество с чемпионом Уимблдона-2001, хорватом Гораном Иванишевичем.

«Пока не готов прокомментировать это», — сказал Циципас на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о возможном сотрудничестве с Гораном.

По информации издания Gazzetta.gr, Циципас начнёт тренироваться под руководством Иванишевича после завершения грунтового сезона, сразу после окончания «Ролан Гаррос» — 2025.

Напомним, Иванишевич сделал выдающуюся тренерскую карьеру благодаря плодотворной работе с сербом Новаком Джоковичем. Он вошёл в его штаб в июне 2019 года, а покинул летом 2024-го. После Горан успел поработать с победительницей Уимблдона-2022 казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной, однако сотрудничество не получилось долгим.