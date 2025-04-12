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Маттео Берреттини снялся с турнира ATP-500 в Мюнхене

Маттео Берреттини снялся с турнира ATP-500 в Мюнхене
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34-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини отказался от участия в грунтовом турнире категории ATP-500 в Мюнхене (Германия), который пройдёт на следующей неделе.

Вместо итальянца на BMW Open — 2025 сыграет лаки-лузер из Аргентины 70-я ракетка мира Мариано Навоне. Следующим претендентом на место в основной сетке становится Бенжамен Бонзи из Франции.

Напомним, на этой неделе Берреттини в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло уступил своему соотечественнику 16-й ракетке мира Лоренцо Музетти со счётом 3:6, 3:6.

Турнир в Мюнхене с призовым фондом € 2 500 000 пройдёт с 14 по 20 апреля. Действующим победителем соревнований является немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф.

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