Стала известна сетка турнира ATP-500 в Барселоне, где сыграют Рублёв и Хачанов
Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). В основной сетке соревнований выступят два российских теннисиста. Девятая ракетка мира Андрей Рублёв и Карен Хачанов (25-й в рейтинге ATP) в первом круге сыграют с победителями квалификационного раунда (Q).
Другие наиболее заметные матчи первого круга:
- Карлос Алькарас (Испания, 1) - Q;
- Томаш Махач (Чехия) — Фрэнсис Тиафо (США);
- Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) - Алекс де Минор (Австралия);
- Стефанос Циципас (Греция) - Райлли Опелка (США);
- Пабло Карреньо-Буста (WC, Испания) - Артюр Фис (Франция);
- Лоренцо Музетти (Италия) - Хауме Мунар (Испания);
- Стэн Вавринка (WC, Швейцария) - Алехандро Давидович-Фокина (Испания);
- Каспер Рууд (Норвегия, 2) — Q;
- Хольгер Руне (Дания) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания).
Турнир в Барселоне с призовым фондом € 2 889 200 пройдёт с 14 по 20 апреля. Действующим победителем соревнований является норвежский теннисист Каспер Рууд.
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