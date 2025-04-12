Стала известна сетка турнира ATP-500 в Мюнхене, где сыграют Зверев, Шелтон и Умбер

Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории ATP-500 в Мюнхене (Германия). В основной сетке соревнований не заявлено ни одного российского теннисиста.

Наиболее заметные матчи первого круга:

Александр Зверев (1-й сеяный, Германия) - Александр Мюллер (Франция);

Уго Умбер (4, Франция) - Николас Харри (Чили);

Денис Шаповалов (8, Канада) - Гаэль Монфис (Франция);

Франсиско Серундоло (5, Аргентина) - Ян-Леннард Штруфф (Германия);

Феликс Оже-Альяссим (3, Канада) — Мариано Навоне (Аргентина);

Бен Шелтон (2, США) — Q.

Турнир в Мюнхене с призовым фондом € 2 500 000 пройдёт с 14 по 20 апреля. Действующим победителем соревнований является немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф.