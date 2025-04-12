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Стала известна сетка турнира ATP-500 в Мюнхене, где сыграют Зверев, Шелтон и Умбер

Стала известна сетка турнира ATP-500 в Мюнхене, где сыграют Зверев, Шелтон и Умбер
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Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории ATP-500 в Мюнхене (Германия). В основной сетке соревнований не заявлено ни одного российского теннисиста.

Наиболее заметные матчи первого круга:

  • Александр Зверев (1-й сеяный, Германия) - Александр Мюллер (Франция);
  • Уго Умбер (4, Франция) - Николас Харри (Чили);
  • Денис Шаповалов (8, Канада) - Гаэль Монфис (Франция);
  • Франсиско Серундоло (5, Аргентина) - Ян-Леннард Штруфф (Германия);
  • Феликс Оже-Альяссим  (3, Канада) — Мариано Навоне (Аргентина);
  • Бен Шелтон (2, США) — Q.

Турнир в Мюнхене с призовым фондом € 2 500 000 пройдёт с 14 по 20 апреля. Действующим победителем соревнований является немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф.

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