Алькарас вышел в финал ATP-1000 в Монте-Карло, обыграв в испанском дерби Давидович-Фокину

Третий номер мирового рейтинга испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл своего соотечественника Алехандро Давидович-Фокину (42-й в рейтинге ATP) в полуфинале грунтового «Мастерса» в Монте-Карло. Игра завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. Алькарас ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 19 заработанных. Его соперник выполнил три эйса, совершил столько же двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи.

Соперником Алькараса в матче за титул в Монте-Карло станет победитель второго полуфинала между 16-й ракеткой мира итальянским теннисистом Лоренцо Музетти и австралийцем Алексом де Минором (10-й в рейтинге ATP).