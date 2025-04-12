Алькарас вышел в финал ATP-1000 в Монте-Карло, обыграв в испанском дерби Давидович-Фокину
Поделиться
Третий номер мирового рейтинга испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл своего соотечественника Алехандро Давидович-Фокину (42-й в рейтинге ATP) в полуфинале грунтового «Мастерса» в Монте-Карло. Игра завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:4.
Монте-Карло. 1/2 финала
12 апреля 2025, суббота. 14:10 МСК
42
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. Алькарас ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 19 заработанных. Его соперник выполнил три эйса, совершил столько же двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи.
Соперником Алькараса в матче за титул в Монте-Карло станет победитель второго полуфинала между 16-й ракеткой мира итальянским теннисистом Лоренцо Музетти и австралийцем Алексом де Минором (10-й в рейтинге ATP).
Материалы по теме
Комментарии
- 12 апреля 2025
-
16:58
-
16:50
-
16:49
-
16:41
-
16:26
-
16:20
-
16:05
-
15:43
-
14:57
-
14:22
-
13:52
-
12:49
-
12:44
-
12:32
-
12:30
-
12:00
-
11:59
-
11:58
-
11:36
-
11:32
-
11:15
-
11:09
-
10:57
-
10:30
-
10:29
-
10:12
-
10:01
-
09:52
-
09:50
-
09:34
-
09:20
-
00:12
-
00:10
- 11 апреля 2025
-
23:55
-
23:35