Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас вышел в финал ATP-1000 в Монте-Карло, обыграв в испанском дерби Давидович-Фокину

Алькарас вышел в финал ATP-1000 в Монте-Карло, обыграв в испанском дерби Давидович-Фокину
Комментарии

Третий номер мирового рейтинга испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл своего соотечественника Алехандро Давидович-Фокину (42-й в рейтинге ATP) в полуфинале грунтового «Мастерса» в Монте-Карло. Игра завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

Монте-Карло. 1/2 финала
12 апреля 2025, суббота. 14:10 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
42
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		4
7 7 		6
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. Алькарас ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 19 заработанных. Его соперник выполнил три эйса, совершил столько же двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи.

Соперником Алькараса в матче за титул в Монте-Карло станет победитель второго полуфинала между 16-й ракеткой мира итальянским теннисистом Лоренцо Музетти и австралийцем Алексом де Минором (10-й в рейтинге ATP).

Материалы по теме
Музетти рассказал, в чём имеет преимущество над де Минором в полуфинале Монте-Карло
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android