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Рэпер OBLADAET — о знакомстве с Бубликом: Саша любил рэп, я любил теннис

Рэпер OBLADAET — о знакомстве с Бубликом: Саша любил рэп, я любил теннис
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Известный рэпер и большой поклонник тенниса OBLADAET (Назар Вотяков) рассказал о знакомстве с 76-й ракеткой мира представителем Казахстана Александром Бубликом.

«Саша любил рэп, я любил теннис, и как-то на этой волне с ним познакомились. Сейчас общаемся не каждый день, но поддерживаем общение», — сказал OBLADAET в эфире BB Tennis.

В 2019 году Александр Бублик снялся в клипе Obladaet. Ранее теннисист не смог выйти в финал квалификации «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). В полуфинале он уступил сербу Душану Лайовичу со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 0:6.

Турнир в Монте-Карло проходит с 6 по 13 апреля. Действующим чемпионом соревнований является грек Стефанос Циципас.

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