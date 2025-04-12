Только три игрока побеждали Алькараса на грунте, отдав 1-й сет. Один из них россиянин

Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас одержал 72 победы при 3 поражениях после выигрыша первого сета на грунтовых турнирах ATP. Во всех трёх проигранных матчах он уступал будущим победителям турниров.

Теннисисты, победившие Алькараса на грунте после проигранного первого сета:

Янник Синнер (Италия). ATP-250, Умаг-2022. Финал — 6:7, 6:1, 6:1.

Кэмерон Норри (Великобритания). ATP-500, Рио-де-Жанейро-2023. Финал — 5:7, 6:4, 7:5.

Андрей Рублёв (Россия). «Мастерс» в Мадриде-2024. Четвертьфинал — 4:6, 6:3, 6:2.

В эти минуты Алькарас проводит полуфинальный матч грунтового «Мастерса» в Монте-Карло против соотечественника Алехандро Давидович-Фокины. Карлос выиграл первый сет на тай-брейке — 7:6 (7:2).