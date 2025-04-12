Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Только три игрока побеждали Алькараса на грунте, отдав 1-й сет. Один из них россиянин

Только три игрока побеждали Алькараса на грунте, отдав 1-й сет. Один из них россиянин
Комментарии

Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас одержал 72 победы при 3 поражениях после выигрыша первого сета на грунтовых турнирах ATP. Во всех трёх проигранных матчах он уступал будущим победителям турниров.

Теннисисты, победившие Алькараса на грунте после проигранного первого сета:

  • Янник Синнер (Италия). ATP-250, Умаг-2022. Финал — 6:7, 6:1, 6:1.
  • Кэмерон Норри (Великобритания). ATP-500, Рио-де-Жанейро-2023. Финал — 5:7, 6:4, 7:5.
  • Андрей Рублёв (Россия). «Мастерс» в Мадриде-2024. Четвертьфинал — 4:6, 6:3, 6:2.

В эти минуты Алькарас проводит полуфинальный матч грунтового «Мастерса» в Монте-Карло против соотечественника Алехандро Давидович-Фокины. Карлос выиграл первый сет на тай-брейке — 7:6 (7:2).

Материалы по теме
«Нелегко играть против друга». Алькарас — о полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android