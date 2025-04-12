Сын Новака Джоковича посетил полуфинал между Алькарасом и Давидович-Фокиной в Монте-Карло

Стефан Джокович, сын 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича присутствует на полуфинальном матче «Мастерса» в Монте-Карло между испанскими теннисистами третьей ракеткой мира Карлосом Алькарасом и Алехандро Давидович-Фокиной (42-й в рейтинге ATP).
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Фото: Кадр из трансляции
Идёт второй сет. В первой партии на тай-брейке победу одержал Алькарас — 7:6 (7:2). Отметим, что ранее Стефан признавал Карлоса своим любимым игроком.
Ранее Алькарасу удалось повторить достижение Джоковича и 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля, одержав 70+ побед на турнирах категории «Мастерс».
Грунтовый турнир категории «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) проходит с 6 по 13 апреля. Действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас, который в четвертьфинале проиграл итальянцу Лоренцо Музетти со счётом 6:1, 3:6, 4:6.
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