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Сын Новака Джоковича посетил полуфинал между Алькарасом и Давидович-Фокиной в Монте-Карло

Сын Новака Джоковича посетил полуфинал между Алькарасом и Давидович-Фокиной в Монте-Карло
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Стефан Джокович, сын 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича присутствует на полуфинальном матче «Мастерса» в Монте-Карло между испанскими теннисистами третьей ракеткой мира Карлосом Алькарасом и Алехандро Давидович-Фокиной (42-й в рейтинге ATP).

Монте-Карло. 1/2 финала
12 апреля 2025, суббота. 14:10 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
42
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		4
7 7 		6
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Фото: Кадр из трансляции

Идёт второй сет. В первой партии на тай-брейке победу одержал Алькарас — 7:6 (7:2). Отметим, что ранее Стефан признавал Карлоса своим любимым игроком.

Ранее Алькарасу удалось повторить достижение Джоковича и 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля, одержав 70+ побед на турнирах категории «Мастерс».

Грунтовый турнир категории «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) проходит с 6 по 13 апреля. Действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас, который в четвертьфинале проиграл итальянцу Лоренцо Музетти со счётом 6:1, 3:6, 4:6.

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