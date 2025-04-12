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Э. Андреева с трудом обыграла 15-летнюю немку Тамм в квалификации турнира в Штутгарте

Э. Андреева с трудом обыграла 15-летнюю немку Тамм в квалификации турнира в Штутгарте
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Российская теннисистка 97-я ракетка мира Эрика Андреева одержала победу над 15-летней Мариэллой Тамм из Германии и вышла в финал квалификации грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте — 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 50 минут. Андреева-старшая ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 14 заработанных. Её соперница выполнила один эйс, совершила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из шести.

В матче за выход в основную сетку турнира в Штутгарте Эрика Андреева встретится с белорусской теннисисткой Александрой Саснович, занимающей 109-ю строчку мирового рейтинга.

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