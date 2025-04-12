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Франческо Тотти посетил полуфинал «Мастерса» между Алькарасом и Давидович-Фокиной

Франческо Тотти посетил полуфинал «Мастерса» между Алькарасом и Давидович-Фокиной
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Бывший нападающий и капитан «Ромы» Франческо Тотти посетил полуфинальный матч «Мастерса» в Монте-Карло между испанскими теннисистами третьей ракеткой мира Карлосом Алькарасом и Алехандро Давидович-Фокиной (42-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4 в пользу Алькараса.

Монте-Карло. 1/2 финала
12 апреля 2025, суббота. 14:10 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
42
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		4
7 7 		6
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Фото: кадр из трансляции

Также матч посетили аргентинский нападающий «Ромы» Пауло Дибала и Стефан Джокович, сын 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.

Соперником Алькараса в матче за титул в Монте-Карло станет победитель второго полуфинала между 16-й ракеткой мира итальянским теннисистом Лоренцо Музетти и австралийцем Алексом де Минором (10-й в рейтинге ATP).

Грунтовый турнир категории «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) проходит с 6 по 13 апреля. Действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас.

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