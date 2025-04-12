Карлос Алькарас оценил выход в финал грунтового «Мастерса» в Монте-Карло

Третий номер мирового рейтинга испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал выход в финал грунтового «Мастерса» в Монте-Карло. В матче 1/2 финала он обыграл своего соотечественника Алехандро Давидович-Фокину (42-й в рейтинге ATP). Игра завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

«Прошло много времени с моего последнего финала на «Мастерсах». Я должен был набраться терпения и верить, что этот момент настанет снова. Наверное, людям не хватало терпения. Они хотят, чтобы я выходил в финал на каждом турнире. Рад предоставить им возможность ещё раз посмотреть один из моих финалов. Я доволен своей командой и всем, что мы сделали за это время. Постараюсь насладиться этим моментом», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Соперником Алькараса в матче за титул в Монте-Карло станет победитель второго полуфинала между 16-й ракеткой мира итальянским теннисистом Лоренцо Музетти и австралийцем Алексом де Минором (10-й в рейтинге ATP).