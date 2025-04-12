Пауло Дибала посетил второй подряд матч Алькараса на «Мастерсе» в Монте-Карло

Футболист итальянской «Ромы» и сборной Аргентины Пауло Дибала посетил полуфинальный матч «Мастерса» в Монте-Карло между испанскими теннисистами третьей ракеткой мира Карлосом Алькарасом и Алехандро Давидович-Фокиной (42-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4 в пользу Алькараса.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, в пятницу, 12 апреля, Дибала также побывал на игре Алькараса в Монте-Карло, в которой испанец одержал победу над французом Артюром Фисом (4:6, 7:5, 6:3).

Соперником Алькараса в матче за титул в Монте-Карло станет победитель второго полуфинала — между 16-й ракеткой мира итальянским теннисистом Лоренцо Музетти и австралийцем Алексом де Минором (10-й в рейтинге ATP).