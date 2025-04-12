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Карлос Алькарас превзошёл достижение Янника Синнера на турнирах серии «Мастерс»

Карлос Алькарас превзошёл достижение Янника Синнера на турнирах серии «Мастерс»
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Третий номер мирового рейтинга испанский теннисист Карлос Алькарас обошёл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера по количеству финалов турниров категории «Мастерс» среди игроков, родившихся в 2000 году и позже.

Монте-Карло. 1/2 финала
12 апреля 2025, суббота. 14:10 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
42
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		4
7 7 		6
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Сегодня, 12 апреля, Алькарас вышел в финал грунтового «Мастерса» в Монте-Карло. В матче 1/2 финала он обыграл своего соотечественника Алехандро Давидович-Фокину (42-й в рейтинге ATP). Игра завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Финал в Монте-Карло станет для Алькараса седьмым матчем за титул на турнирах категории «Мастерс». Янник Синнер выходил в шесть аналогичных финалов.

Соперником Алькараса в матче за титул в Монте-Карло станет победитель второго полуфинала — между 16-й ракеткой мира итальянским теннисистом Лоренцо Музетти и австралийцем Алексом де Минором (10-й в рейтинге ATP).

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