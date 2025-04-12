Карлос Алькарас превзошёл достижение Янника Синнера на турнирах серии «Мастерс»

Третий номер мирового рейтинга испанский теннисист Карлос Алькарас обошёл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера по количеству финалов турниров категории «Мастерс» среди игроков, родившихся в 2000 году и позже.

Сегодня, 12 апреля, Алькарас вышел в финал грунтового «Мастерса» в Монте-Карло. В матче 1/2 финала он обыграл своего соотечественника Алехандро Давидович-Фокину (42-й в рейтинге ATP). Игра завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Финал в Монте-Карло станет для Алькараса седьмым матчем за титул на турнирах категории «Мастерс». Янник Синнер выходил в шесть аналогичных финалов.

Соперником Алькараса в матче за титул в Монте-Карло станет победитель второго полуфинала — между 16-й ракеткой мира итальянским теннисистом Лоренцо Музетти и австралийцем Алексом де Минором (10-й в рейтинге ATP).