Дидье Дешам посетил полуфинал между Алькарасом и Давидович-Фокиной в Монте-Карло

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам посетил полуфинальный матч «Мастерса» в Монте-Карло между испанскими теннисистами третьей ракеткой мира Карлосом Алькарасом и Алехандро Давидович-Фокиной (42-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4 в пользу Алькараса.

Фото: Кадр из трансляции

На теннисном матче также присутстсвовали бывший и действующий игроки итальянской «Ромы» Франческо Тотти и Пауло Дибала, а также сын 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.

Соперником Алькараса в матче за титул в Монте-Карло станет победитель второго полуфинала — между 16-й ракеткой мира итальянским теннисистом Лоренцо Музетти и австралийцем Алексом де Минором (10-й в рейтинге ATP).