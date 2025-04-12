Дидье Дешам посетил полуфинал между Алькарасом и Давидович-Фокиной в Монте-Карло
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Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам посетил полуфинальный матч «Мастерса» в Монте-Карло между испанскими теннисистами третьей ракеткой мира Карлосом Алькарасом и Алехандро Давидович-Фокиной (42-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4 в пользу Алькараса.
Монте-Карло. 1/2 финала
12 апреля 2025, суббота. 14:10 МСК
42
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
0 : 2
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3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Фото: Кадр из трансляции
На теннисном матче также присутстсвовали бывший и действующий игроки итальянской «Ромы» Франческо Тотти и Пауло Дибала, а также сын 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.
Соперником Алькараса в матче за титул в Монте-Карло станет победитель второго полуфинала — между 16-й ракеткой мира итальянским теннисистом Лоренцо Музетти и австралийцем Алексом де Минором (10-й в рейтинге ATP).
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