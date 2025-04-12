Карлос Алькарас впервые за 13 месяцев вышел в финал «Мастерса»

Третий номер мирового рейтинга испанский теннисист Карлос Алькарас впервые за 13 месяцев вышел в финал турнира категории «Мастерс».

Сегодня, 12 апреля, Алькарас в полуфинале «тысячника» в Монте-Карло обыграл своего соотечественника Алехандро Давидович-Фокину (42-й в рейтинге ATP). Игра завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

Ранее Алькарас играл в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в 2024 году. Тогда он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:6, 6:1.

Соперником Алькараса в матче за титул в Монте-Карло станет победитель второго полуфинала — между 16-й ракеткой мира итальянским теннисистом Лоренцо Музетти и австралийцем Алексом де Минором (10-й в рейтинге ATP).