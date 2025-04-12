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Вероника Кудерметова вышла в финал квалификации на турнире в Штутгарте

Вероника Кудерметова вышла в финал квалификации на турнире в Штутгарте
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52-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в финальный раунд квалификации на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В первом круге отборочного раунда она уверенно обыграла представительницу Лихтенштейна Катинку фон Дайхман (163-й номер рейтинга) — 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время Кудерметова выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету фон Дайхман один эйс, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

За выход в основную сетку Вероника Кудерметова поборется с победительницей матча Настасья Шунк (Германия) — Сара Эррани (Италия).

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