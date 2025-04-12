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Роджер Федерер: всегда шучу, что мне следовало бы уйти раньше, я очень счастлив на пенсии

Роджер Федерер: всегда шучу, что мне следовало бы уйти раньше, я очень счастлив на пенсии
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, как привыкал к жизни без турниров и тренировок.

«Я уже полностью привык к пенсии и очень этому рад. Чувствую себя очень энергичным и бодрым. Много путешествую с семьёй и женой — то, что мы всегда хотели сделать. Мы всегда мечтали посетить знакомые места и открыть их для себя без тренировок или предстоящих матчей, или исследовать новые места. Всегда шучу, что мне следовало бы уйти на пенсию раньше, тогда у меня было бы больше времени, потому что я так счастлив на пенсии. Мне потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к этому, чтобы лучше управлять своим графиком. Но сейчас я чувствую, что лучше контролирую ситуацию, и это здорово. Хочу проводить много времени со своими детьми. Моим мальчикам по 11 лет, а девочкам скоро исполнится 16. Это было прекрасное время для сплочения семьи, и мы все получили массу удовольствия», — сказал Федерер в интервью Mercedes-Benz.

Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

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