Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Бублик вышел в финальный раунд квалификации турнира в Мюнхене

Александр Бублик вышел в финальный раунд квалификации турнира в Мюнхене
Комментарии

76-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик успешно преодолел стартовый раунд квалификации на турнире категории ATP-500 в Мюнхене (Германия). Он обыграл представителя Швейцарии Александера Ричарда (130-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.

Матч продолжался 1 час 10 минут. За это время Бублик выполнил пять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Ричарда два эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

За выход в основную сетку турнира Александр Бублик поборется с немцем Диего Дедура-Паломерой (546-я ракетка мира).

Материалы по теме
Вероника Кудерметова вышла в финал квалификации на турнире в Штутгарте
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android