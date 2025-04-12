Александр Бублик вышел в финальный раунд квалификации турнира в Мюнхене

76-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик успешно преодолел стартовый раунд квалификации на турнире категории ATP-500 в Мюнхене (Германия). Он обыграл представителя Швейцарии Александера Ричарда (130-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.

Матч продолжался 1 час 10 минут. За это время Бублик выполнил пять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Ричарда два эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

За выход в основную сетку турнира Александр Бублик поборется с немцем Диего Дедура-Паломерой (546-я ракетка мира).