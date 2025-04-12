Карлос Алькарас — третий игрок по количеству финалов на «Мастерсах» в возрасте до 22 лет

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас стал третьим теннисистом в рейтинге по количеству финалов на «Мастерсах» в возрасте до 22 лет. В его активе семь финалов. Лидерами по этому показателю являются испанец Рафаэль Надаль (15) и серб Новак Джокович (9).

Сегодня, 12 апреля, Алькарас стал финалистом грунтового «Мастерса» в Монте-Карло. В матче 1/2 финала он обыграл своего соотечественника Алехандро Давидович-Фокину (42-й в рейтинге ATP). Игра завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:4. В финале Карлос встретится с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия) — Алекс де Минор (Австралия). Испанец возглавил гонку на Итоговый турнир.