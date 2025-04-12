Елена Рыбакина опубликовала пост после выхода Казахстана в финальный раунд КБДК

10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала пост в социальных сетях после выхода в финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг — 2025 со сборной Казахстана.

«Всего 5 дней в Брисбене, и мы вышли в финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг! Большое спасибо федерации, нашему капитану и всем, кто нас поддерживал — на трибунах и за их пределами. Команда. Увидимся в Шэньчжэне!» — написала Рыбакина на личной странице в соцсетях.

Финальный раунд КБДК-2025 пройдёт в китайском Шэньчжэне с 16 по 21 сентября. Туда автоматически отобрались хозяйки турнира, сборная Китая, а также действующие чемпионки КБДК, команда Италии.