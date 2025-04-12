Алькарас — пятый игрок до 21 года, кто вышел в финал в Монте-Карло и на «Ролан Гаррос»
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас стал пятым игроком в возрасте до 21 года в Открытой эре, которому удалось дойти до финала и на «Мастерсе» в Монте-Карло, и на «Ролан Гаррос». Ранее этим достижением могли похвастаться шведы Бьорн Борн, Матс Виландер и испанцы Карлос Мойя, Рафаэль Надаль.
Монте-Карло. 1/2 финала
12 апреля 2025, суббота. 14:10 МСК
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Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
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Карлос Алькарас
К. Алькарас
Сегодня, 12 апреля, Алькарас стал финалистом грунтового «Мастерса» в Монте-Карло. В матче 1/2 финала он обыграл своего соотечественника Алехандро Давидович-Фокину (42-й в рейтинге ATP). Игра завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:4. В финале Карлос встретится с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия) — Алекс де Минор (Австралия). Испанец возглавил гонку на Итоговый турнир.
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