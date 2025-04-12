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Алькарас — о давлении из-за отстранения Синнера: много думал об этом вместо хорошей игры

Алькарас — о давлении из-за отстранения Синнера: много думал об этом вместо хорошей игры
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что из-за отстранения первой ракетки мира итальянца Янника Синнера многие люди говорили о том, как важно для него снова стать лидером рейтинга и выигрывать турниры, и он начал концентрироваться на неправильных вещах.

— В начале недели вы сказали, что давление, связанное с отсутствием или отстранением Янника Синнера, как бы убивает вас… Удалось ли вам на этой неделе освободиться от этого давления?
— С тех пор как Янник не смог играть на турнирах, многие люди спрашивали меня и говорили о том, как важно снова стать номером один или выигрывать турниры. Наверное, в каком-то смысле я слишком много думал об этом, вместо того чтобы играть в хороший теннис и получать удовольствие от игры на корте и от матчей. После Майами понял, как мне нужно действовать, что нужно делать. Не должен думать о результатах или о чём-то ещё, просто должен получать удовольствие.

Это самое главное для меня, не слушать ожидания или то, что люди говорят о тебе. Это то, что я пытаюсь делать, пока всё идёт хорошо. Сегодня был лучший матч, который я провёл на этом турнире. Не позволил ему войти в игру, доминировать и позволить ему вернуться. Показывал свой хороший теннис на протяжении всего матча, — сказал Алькарас на пресс-конференции.

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