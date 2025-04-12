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Райлли Опелка: Уимблдон скорее сожжёт деньги, чем пойдёт на сотрудничество с ATP

Райлли Опелка: Уимблдон скорее сожжёт деньги, чем пойдёт на сотрудничество с ATP
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Американский теннисист Райлли Опелка считает, что отсутствие крупной сделки по медиаправам среди теннисных организаций является большим недостатком для игроков.

«Из всех крупных видов спорта такой сделки нет только у нас, и это потому, что все турниры «Большого шлема» проводятся независимо друг от друга. Простое решение заключается в том, что, если бы все турниры могли объединиться и образовать одну большую организацию, мы могли бы заключить крупную сделку по медиаправам, как в других видах спорта.

Тогда это можно будет монетизировать. Наш спорт — второй по количеству ставок. Мы могли бы продать крупную групповую сделку либо Amazon, либо кому-то другому. Это изменило бы структуру тенниса. Спорт бы развивался гораздо лучше.

Парни со 150-й или 250-й позицией в рейтинге могли бы иметь тренера и физиотерапевта, и начал бы расти уровень. Но вы знаете, что этого никогда не произойдёт. Уимблдон скорее сожжёт деньги, чем пойдёт на сотрудничество с ATP», — приводит слова Опелки The Tennis Gazzette.

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