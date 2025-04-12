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Лоренцо Музетти вышел в финал «Мастерса» в Монте-Карло, одолев Алекса де Минора

Лоренцо Музетти вышел в финал «Мастерса» в Монте-Карло, одолев Алекса де Минора
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16-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в финал турнира категории ATP-1000 в Монте-Карло (Монако). В полуфинале он одержал волевую победу над австралийцем Алексом де Минором (10-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 6:4, 7:6 (7:4).

Монте-Карло. 1/2 финала
12 апреля 2025, суббота. 16:40 МСК
Лоренцо Музетти
16
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 7 7
6 		4 6 4
         
Алекс де Минор
10
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Матч продолжался 2 часа 40 минут. За это время Музетти выполнил две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. На счету де Минора один эйс, три двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В финале «Мастерса» в Монте-Карло Лоренцо Музетти сыграет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

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