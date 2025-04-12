Лоренцо Музетти вышел в финал «Мастерса» в Монте-Карло, одолев Алекса де Минора

16-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в финал турнира категории ATP-1000 в Монте-Карло (Монако). В полуфинале он одержал волевую победу над австралийцем Алексом де Минором (10-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 6:4, 7:6 (7:4).

Матч продолжался 2 часа 40 минут. За это время Музетти выполнил две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. На счету де Минора один эйс, три двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В финале «Мастерса» в Монте-Карло Лоренцо Музетти сыграет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.