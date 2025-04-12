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Алькарас — о финале в Монте-Карло: счастлив, что достиг этого уровня, но могу больше

Алькарас — о финале в Монте-Карло: счастлив, что достиг этого уровня, но могу больше
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о выходе в финал грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

— Карлос, это будет ваш первый финал в Монте-Карло. Считаете ли вы, что достигли того уровня, которого хотели достичь в начале недели?
— Счастлив, что достиг этого уровня, но думаю, что могу добиться большего. Знаете, в начале недели, во время первого турнира на грунте, нужно немного привыкнуть к условиям. Мяч другой. Игра отличается. Очень рад, что достиг того уровня, к которому стремился. Однако, достигнув этого уровня, я должен продолжать совершенствоваться, становиться лучше и, если возможно, в финале подняться ещё выше, — сказал Алькарас в интервью на корте.

В финале «Мастерса» в Монте-Карло Карлос Алькарас встретится с итальянцем Лоренцо Музетти.

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