Алькарас — о финале в Монте-Карло: счастлив, что достиг этого уровня, но могу больше

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о выходе в финал грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

— Карлос, это будет ваш первый финал в Монте-Карло. Считаете ли вы, что достигли того уровня, которого хотели достичь в начале недели?

— Счастлив, что достиг этого уровня, но думаю, что могу добиться большего. Знаете, в начале недели, во время первого турнира на грунте, нужно немного привыкнуть к условиям. Мяч другой. Игра отличается. Очень рад, что достиг того уровня, к которому стремился. Однако, достигнув этого уровня, я должен продолжать совершенствоваться, становиться лучше и, если возможно, в финале подняться ещё выше, — сказал Алькарас в интервью на корте.

В финале «Мастерса» в Монте-Карло Карлос Алькарас встретится с итальянцем Лоренцо Музетти.