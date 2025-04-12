«Рад, что не позволил дружбе повлиять на меня». Алькарас — о победе над Давидович-Фокиной

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над своим соотечественником 42-й ракеткой мира Алехандро Давидович-Фокиной в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло.

«Наверное, можно играть немного спокойнее, потому что его знаю (улыбается). Знаешь своего соперника, его уровень, что он будет делать. Так что, скажем, иногда ты можешь предсказать, какой удар он сделает. Это немного облегчает игру против того, кого ты хорошо знаешь. Но в то же время это и сложно, потому что дружба, которая нас связывает вне корта, действительно искренняя. Играть против друга или бороться с ним за выход в финал на «Мастерсе» иногда бывает непросто. Но я очень рад, что не позволил дружбе повлиять на меня, что был немного эгоистичен и думал о себе», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Матч Алькараса и Давидович-Фокины завершился со счётом 7:6 (7:2), 6:4 в пользу Карлоса.