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Лоренцо Музетти впервые в карьере вышел в финал «Мастерса»

Лоренцо Музетти впервые в карьере вышел в финал «Мастерса»
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16-я ракетка мира 23-летний итальянский теннисист Лоренцо Музетти впервые в карьере вышел в финал «Мастерса» и в шестой раз — на турнирах ATP. В полуфинале турнира в Монте-Карло он обыграл 10-ю ракетку мира австралийца Алекса де Минора со счётом 1:6, 6:4, 7:6 (7:4).

Монте-Карло. 1/2 финала
12 апреля 2025, суббота. 16:40 МСК
Лоренцо Музетти
16
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 7 7
6 		4 6 4
         
Алекс де Минор
10
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

За титул итальянец сразится с четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» испанцем Карлосом Алькарасом, который в 1/2 финала оказался сильнее своего соотечественника Алехандро Давидович-Фокины (7:6 (7:2), 6:4).

По итогам соревнований Лоренцо обновит лучший рейтинг и станет 11-й ракеткой мира. В случае победы он дебютирует в топ-10.

Турнир в Монте-Карло проходит с 6 по 13 апреля. Действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас, который в этом году проиграл Музетти в четвертьфинале со счётом 6:1, 3:6, 4:6.

Календарь турнира в Монте-Карло
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