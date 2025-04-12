16-я ракетка мира 23-летний итальянский теннисист Лоренцо Музетти впервые в карьере вышел в финал «Мастерса» и в шестой раз — на турнирах ATP. В полуфинале турнира в Монте-Карло он обыграл 10-ю ракетку мира австралийца Алекса де Минора со счётом 1:6, 6:4, 7:6 (7:4).

За титул итальянец сразится с четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» испанцем Карлосом Алькарасом, который в 1/2 финала оказался сильнее своего соотечественника Алехандро Давидович-Фокины (7:6 (7:2), 6:4).

По итогам соревнований Лоренцо обновит лучший рейтинг и станет 11-й ракеткой мира. В случае победы он дебютирует в топ-10.

Турнир в Монте-Карло проходит с 6 по 13 апреля. Действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас, который в этом году проиграл Музетти в четвертьфинале со счётом 6:1, 3:6, 4:6.