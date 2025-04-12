16-я ракетка мира 23-летний итальянский теннисист Лоренцо Музетти впервые в карьере вышел в финал «Мастерса» и в шестой раз — на турнирах ATP. В полуфинале турнира в Монте-Карло он обыграл 10-ю ракетку мира австралийца Алекса де Минора со счётом 1:6, 6:4, 7:6 (7:4).
|1
|2
|3
|
|6
|7 7
|
|4
|6 4
За титул итальянец сразится с четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» испанцем Карлосом Алькарасом, который в 1/2 финала оказался сильнее своего соотечественника Алехандро Давидович-Фокины (7:6 (7:2), 6:4).
По итогам соревнований Лоренцо обновит лучший рейтинг и станет 11-й ракеткой мира. В случае победы он дебютирует в топ-10.
Турнир в Монте-Карло проходит с 6 по 13 апреля. Действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас, который в этом году проиграл Музетти в четвертьфинале со счётом 6:1, 3:6, 4:6.
- 12 апреля 2025
-
20:02
-
19:51
-
19:42
-
19:35
-
19:18
-
19:17
-
19:02
-
18:46
-
18:09
-
17:39
-
17:39
-
17:27
-
17:26
-
17:10
-
17:09
-
17:05
-
16:58
-
16:50
-
16:49
-
16:41
-
16:26
-
16:20
-
16:05
-
15:43
-
14:57
-
14:22
-
13:52
-
12:49
-
12:44
-
12:32
-
12:30
-
12:00
-
11:59
-
11:58
-
11:36