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Определились финалисты «Мастерса» в Монте-Карло

Определились финалисты «Мастерса» в Монте-Карло
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На грунтовом турнире категории ATP-1000 в Монте-Карло (Монако) завершилась полуфинальная стадия. Определились теннисисты, которые разыграют титул в воскресенье, 13 апреля.

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас в непростом матче обыграл своего соотечественника Алехандро Давидович-Фокину (42-й номер рейтинга). Матч завершился в двух сетах — 7:6 (7:2), 6:4, его продолжительность составила 2 часа 10 минут.

Монте-Карло. 1/2 финала
12 апреля 2025, суббота. 14:10 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
42
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		4
7 7 		6
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

16-я ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти сломил сопротивление австралийца Алекса де Минора (10-й номер рейтинга) — 1:6, 6:4, 7:6 (7:4). Встреча длилась 2 часа 41 минуту.

Монте-Карло. 1/2 финала
12 апреля 2025, суббота. 16:40 МСК
Лоренцо Музетти
16
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 7 7
6 		4 6 4
         
Алекс де Минор
10
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Алькарас и Музетти играли друг с другом четыре раза. Испанец ведёт 3-1 в личных встречах теннисистов.

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