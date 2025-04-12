Определились финалисты «Мастерса» в Монте-Карло

На грунтовом турнире категории ATP-1000 в Монте-Карло (Монако) завершилась полуфинальная стадия. Определились теннисисты, которые разыграют титул в воскресенье, 13 апреля.

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас в непростом матче обыграл своего соотечественника Алехандро Давидович-Фокину (42-й номер рейтинга). Матч завершился в двух сетах — 7:6 (7:2), 6:4, его продолжительность составила 2 часа 10 минут.

16-я ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти сломил сопротивление австралийца Алекса де Минора (10-й номер рейтинга) — 1:6, 6:4, 7:6 (7:4). Встреча длилась 2 часа 41 минуту.

Алькарас и Музетти играли друг с другом четыре раза. Испанец ведёт 3-1 в личных встречах теннисистов.