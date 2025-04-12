Определились финалисты «Мастерса» в Монте-Карло
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На грунтовом турнире категории ATP-1000 в Монте-Карло (Монако) завершилась полуфинальная стадия. Определились теннисисты, которые разыграют титул в воскресенье, 13 апреля.
Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас в непростом матче обыграл своего соотечественника Алехандро Давидович-Фокину (42-й номер рейтинга). Матч завершился в двух сетах — 7:6 (7:2), 6:4, его продолжительность составила 2 часа 10 минут.
Монте-Карло. 1/2 финала
12 апреля 2025, суббота. 14:10 МСК
42
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
0 : 2
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3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
16-я ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти сломил сопротивление австралийца Алекса де Минора (10-й номер рейтинга) — 1:6, 6:4, 7:6 (7:4). Встреча длилась 2 часа 41 минуту.
Монте-Карло. 1/2 финала
12 апреля 2025, суббота. 16:40 МСК
16
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 1
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|6
|7 7
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|4
|6 4
10
Алекс де Минор
А. де Минор
Алькарас и Музетти играли друг с другом четыре раза. Испанец ведёт 3-1 в личных встречах теннисистов.
Комментарии
- 12 апреля 2025
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