Лоренцо Музетти оценил выход в финал грунтового «Мастерса» в Монте-Карло

16-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал выход в финал «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).
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«Мне всегда трудно начать и найти ритм, но сегодня Алекс играл очень уверенно, а условия были тяжёлыми. Сегодня из-за дождя игра шла медленно, было непросто. Начал проявлять больше терпения, и это стало ключом к успеху.
Уверенность в себе — это то, что вы должны испытать, чтобы поверить. Не то, о чём можно думать до того, как это случится. Это нечто действительно удивительное и потрясающее. Разделять эти прекрасные моменты с моими друзьями и семьёй. Здесь есть всё. Я определённо чувствую себя как дома. Очень ценю всю любовь зрителей», — сказал Музетти в интервью на корте.
В полуфинале в Монте-Карло Музетти обыграл 10-ю ракетку мира австралийца Алекса де Минора со счётом 1:6, 6:4, 7:6 (7:4). За титул он сразится с Карлосом Алькарасом.
- 12 апреля 2025
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