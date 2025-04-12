Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лоренцо Музетти оценил выход в финал грунтового «Мастерса» в Монте-Карло

Лоренцо Музетти оценил выход в финал грунтового «Мастерса» в Монте-Карло
Аудио-версия:
Комментарии

16-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал выход в финал «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

Монте-Карло. 1/2 финала
12 апреля 2025, суббота. 16:40 МСК
Лоренцо Музетти
16
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 7 7
6 		4 6 4
         
Алекс де Минор
10
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Мне всегда трудно начать и найти ритм, но сегодня Алекс играл очень уверенно, а условия были тяжёлыми. Сегодня из-за дождя игра шла медленно, было непросто. Начал проявлять больше терпения, и это стало ключом к успеху.

Уверенность в себе — это то, что вы должны испытать, чтобы поверить. Не то, о чём можно думать до того, как это случится. Это нечто действительно удивительное и потрясающее. Разделять эти прекрасные моменты с моими друзьями и семьёй. Здесь есть всё. Я определённо чувствую себя как дома. Очень ценю всю любовь зрителей», — сказал Музетти в интервью на корте.

В полуфинале в Монте-Карло Музетти обыграл 10-ю ракетку мира австралийца Алекса де Минора со счётом 1:6, 6:4, 7:6 (7:4). За титул он сразится с Карлосом Алькарасом.

Календарь турнира в Монте-Карло
Сетка турнира в Монте-Карло
Материалы по теме
Лоренцо Музетти впервые в карьере вышел в финал «Мастерса»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android