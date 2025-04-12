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Карлос Алькарас отреагировал на присутствие сына Новака Джоковича на своём матче в Монако

Карлос Алькарас отреагировал на присутствие сына Новака Джоковича на своём матче в Монако
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас оценил поддержку болельщиков во время полуфинала на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Алькарас играл с соотечественником Алехандро Давидович-Фокиной (7:6, 6:4).

Монте-Карло. 1/2 финала
12 апреля 2025, суббота. 14:10 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
42
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		4
7 7 		6
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

На матче присутствовал Стефан Джокович, сын 24-кратного чемпиона мэйджоров серба Новака Джоковича. Стефану 11 лет.

«Я благодарю всех, кто пришёл поддержать меня. Очень приятно, что так много людей пришло посмотреть теннис и что царит такая атмосфера. Я также благодарю сына Новака (Джоковича) за то, что он пришёл», — приводит слова Алькараса We love tennis.

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Комментарии
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