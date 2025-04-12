Карлос Алькарас отреагировал на присутствие сына Новака Джоковича на своём матче в Монако

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас оценил поддержку болельщиков во время полуфинала на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Алькарас играл с соотечественником Алехандро Давидович-Фокиной (7:6, 6:4).

На матче присутствовал Стефан Джокович, сын 24-кратного чемпиона мэйджоров серба Новака Джоковича. Стефану 11 лет.

«Я благодарю всех, кто пришёл поддержать меня. Очень приятно, что так много людей пришло посмотреть теннис и что царит такая атмосфера. Я также благодарю сына Новака (Джоковича) за то, что он пришёл», — приводит слова Алькараса We love tennis.