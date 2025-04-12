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Эйс Марты Костюк с руки в матче с Анной Блинковой стал лучшим ударом марта по версии WTA

Эйс Марты Костюк с руки в матче с Анной Блинковой стал лучшим ударом марта по версии WTA
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25-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк стала обладательницей лучшего удара марта по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Победу в данной номинации ей принёс весьма необычный удар, выполненный в последнем розыгрыше матча третьего круга на турнире категории WTA-1000 в Майами (США) против россиянки Анны Блинковой.

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Марта Костюк подала эйс с руки на матчболе с Анной Блинковой в 3-м круге турнира в Майами

Костюк выполнила подачу навылет с руки на матчболе. Блинкова потерпела разгромное поражение со счётом 2:6, 1:6. Украинка проиграла в следующем матче американке Джессике Пегуле.

Стоит отметить, что голосование в этой номинации открытое. Проголосовать может каждый желающий на сайте WTA.

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