«Почему бы и нет?» Алькарас — о возможной встрече с Джоковичем на «Ролан Гаррос»

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о возможной встрече с 24-кратным победителем мэйджоров сербом Новаком Джоковичем на «Ролан Гаррос».

— Прошу прощения за вопрос, возможно, немного запоздалый, но есть вероятность, что на «Ролан Гаррос» вы сможете сразиться с Новаком Джоковичем в полуфинале или финале, там же, где вы играли в знаменитом олимпийском финале. Как вы относитесь к мысли о том, что этот матч может состояться?

— Не знаю (улыбается). Всегда приятно играть против Джоковича, потому что он всегда очень крут. Против него можно понять, каков твой уровень. Это может быть здорово. Почему бы и нет, но до этого ещё далеко. А пока многое может произойти во время турнира или за неделю до него, так что посмотрим. Но да, это может быть здорово. Почему бы и нет? — сказал Алькарас на пресс-конференции.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Карлос Алькарас вышел в финал, где встретится с итальянцем Лоренцо Музетти.