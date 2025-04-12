«Такую команду вы не увидите нигде». Федерер — об уникальности Кубка Лэйвера

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер ответил, что делает Кубок Лэйвера таким уникальным.

«Он отличается от Уимблдона или любого другого мероприятия. Чёрный корт добавляет атмосферы, да и весь брендинг хорош. Но что действительно особенное, так это командная атмосфера — когда вся европейская сборная собирается вместе. Такую команду вы не увидите больше нигде: игроки из разных стран борются за титул обладателя Кубка Лэйвера и играют в честь Рода Лэйвера, одного из самых вдохновляющих людей в теннисе, на мой взгляд. Капитанами команды были Бьорн Борг и Джон Макинрой, и теперь всё идет своим чередом. В Сан-Франциско у нас будут новые капитаны: Янник Ноа от Европы и Андре Агасси от мира. Этот аспект делает Кубок Лэйвера очень разнообразным и уникальным», — сказал Федерер в интервью Mercedes-Benz.