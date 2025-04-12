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Роджер Федерер: скучаю по тренировкам. Надеюсь, скоро увидите меня на выставочном турнире

Роджер Федерер: скучаю по тренировкам. Надеюсь, скоро увидите меня на выставочном турнире
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что хотел бы выступить на выставочном турнире.

«Я бы с удовольствием снова поиграл в теннис. Нет, серьёзно, я бы хотел начать играть два-три раза в неделю и, надеюсь, вернуться на выставочный турнир, чтобы заполнять стадионы по всему миру. Пока у меня нет планов, но немного скучаю по тренировкам. Не так много играл с тех пор, как ушёл из спорта, потому что моему телу нужен был перерыв, и, возможно, моему разуму тоже. Играл со своими детьми, но мне бы очень хотелось снова тренироваться самостоятельно. Буду делать это во время путешествий, и, надеюсь, скоро вы увидите меня на «выставке», — сказал Федерер в интервью Mercedes-Benz.

Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Швейцарец не исключил, что по окончании карьеры иногда будет выходить на корт в выставочных матчах, однако подчеркнул, что не вернётся в тур и тем более на турниры «Большого шлема».

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