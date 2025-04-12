Александра Эала раскрыла секрет успеха на сенсационном для себя турнире в Майами

73-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала раскрыла, какие элементы игры помогли ей добиться успеха на турнире WTA-1000 в Майами (США). Напомним, спортсменка сенсационно дошла там до полуфинала.

«Я очень выросла как игрок. Технически и тактически я стала умнее на корте. Физически я намного сильнее, чем была год назад. Поэтому все эти детали в совокупности сильно влияют на мой теннис, особенно когда я играю хорошо.

Я думаю, что стратегия играет большую роль. Нужно сосредоточиться на своих сильных сторонах, не так сильно на сопернике. Конечно, есть советы и детали, которые нужно знать в отношении стиля игры соперника, но не стоит слишком погружаться в это. Необходимо думать от розыгрыша к розыгрышу», — приводит слова Эалы Tennis World USA.